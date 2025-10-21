El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 21 de octubre de 2025

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 21 de octubre de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos en los valles centrales y en el litoral oriental y nuboso o cubierto en el resto. No se descartan brumas y nieblas matinales en cumbres del oeste. Lluvias débiles y chubascos que por la mañana serán más probables en la Cordillera.

Temperaturas en ascenso que será ligero o sin cambios de las mínimas en el tercio occidental. Viento flojo a moderado de suroeste y sur. Rachas muy fuertes en el tercio occidental, en el litoral y en cumbres, a primeras horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 25.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 a 5, temporalmente 6 mar adentro, rolando a mediodía a oeste o noroeste. Marejada o fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros aumentando por la tarde a 2 o 3 metros. Lluvias y localmente regular o mala hasta medianoche.