El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 23 de diciembre de 2025

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 23 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Brumas y probables bancos de niebla en la cordillera. Probables precipitaciones en el litoral por la tarde, que no se descartan en el interior.

Cota de nieve a 1.000-1.200 metros, ascendiendo por la tarde a 1.200-1.400 metros. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles en cumbres. Viento del oeste en el litoral girando al final a flojo variable, y variable en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 12.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, temporalmente 7 de oeste a este por la noche. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa. Mar de fondo del NW de 4 a 5 m mar adentro hasta mediodía, y de 3 a 4 m en el resto. Aguaceros o tormentas. Regular o mala