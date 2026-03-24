El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 24 de marzo de 2026

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 24 de marzo de 2026 en Asturias predominio de cielo poco nuboso o despejado. No se descarta alguna bruma de madrugada en zonas de interior del extremo más occidental.

Temperaturas mínimas en descenso, salvo en la Cordillera donde no se esperan cambios; máximas en ascenso generalizado, que localmente podrá ser notable en puntos del interior. En el interior, viento flojo de componente sur al principio y al final del día, y flojo de componente norte durante las horas centrales. En el litoral, viento del oeste tendiendo a amainar y virar a noroeste al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 17.

En el mar, viento norte 3 o 4, desde medianoche rolando a este o noreste 3 o 4 al oeste de Peñas y variable 1 a 3 al este; y desde la tarde arreciando a 4 o 5 al oeste de Peñas y este o noreste 3 o 4 al este. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 metros.