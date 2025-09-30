El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 30 de septiembre de 2025

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 30 de septiembre de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en la comarca de Oviedo; máximas en ligero ascenso en la Cordillera y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente este, más intenso en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 21.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 arreciando ocasionalmente a 5 mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros con aguaceros ocasionales.