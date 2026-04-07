El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 7 de abril de 2026

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 7 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a partir de mediodía, acompañadas de tormentas y que serán más frecuentes e intensas en zonas de la Cordillera.

Temperaturas mínimas en aumento, localmente notable, y máximas en descenso. En el litoral, vientos flojos de componente este que tenderán a variables. En el interior, vientos flojos y moderados del sur con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 26.

En el mar, viento este o sureste 4 o 5, localmente 6 al final en el oeste. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros.