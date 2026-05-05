El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 5 de abril de 2026

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 5 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos, temporalmente cubiertos. Lluvias y chubascos, sin descartar tormentas ocasionales. Cota de nieve entre 1.500-1.700 metros. Temperaturas sin cambios o localmente en descenso. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable en el interior y del oeste o noroeste, flojo moderado, en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento oeste o noroeste 2 o 3, arreciando a 3 o 4 de madrugada, localmente 5 mar adentro. Marejadilla, aumentando temporalmente a marejada a partir de la mañana. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales. Temporalmente regular.