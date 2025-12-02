El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 2 de diciembre de 2025

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 2 de diciembre de 2025 en Asturias intervalos nubosos aumentando a nuboso. Brumas y posibilidad de nieblas matinales dispersas en la Cordillera. Precipitaciones débiles. Cota de nieve en descenso de 1.700 a 1.300 metros en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en aumento, que se esperan al final del día. Temperaturas máximas en descenso, más acusado en la mitad occidental. Heladas débiles en la Cordillera. En el interior, vientos flojos del sur y suroeste. En el litoral, vientos moderados de suroeste y oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento sur o sureste 2 a 4, localmente suroeste 5 o 6 en el extremo oeste, arreciando a oeste o suroeste 5 o 6, ocasionalmente 8 mar adentro por la noche. Marejada o fuerte marejada, marejadilla al principio en el este. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 4 metros. Lluvias y aguaceros desde la noche. Localmente regular o mala.