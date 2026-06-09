El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 9 de junio de 2026

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 9 de junio de 2026 en Asturias cielos nubosos con predominio de nubes bajas. Brumas y bancos de niebla matinales dispersos en la mitad sur. Probabilidad de lluvias débiles y disperss en el interior. Temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas y más acusado el de las máximas, que se espera notable en la mitad sur. Viento flojo de componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 18.

En el mar, viento oeste o noroeste 2 o 3, arreciando a noroeste 3 o 4, localmente 5 en el oeste, desde la tarde y amainando a norte 2 o 3 desde medianoche. Marejadilla, temporalmente marejada por la tarde. Mar de fondo del noroste de 1 a 2 metros. Lluvia ocasional desde la tarde.