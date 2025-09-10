El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 10 de septiembre de 2025

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 10 de septiembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables brumas y nieblas en la Cordillera, más abundantes por la noche. Lluvias y chubascos durante el día, sin descartarse por la noche menos intensos.

Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en la mitad oriental; máximas sin cambios en el tercio occidental, en ascenso en el central y en ligero ascenso en el oriental. En el interior, viento flojo variable con intervalos moderados en horas centrales, en el interior, viento flojo a moderado del suroeste rolando a oeste a partir de la noche.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento componente oeste 1 o 2 arreciando a suroeste 2 a 4 desde medianoche y amainando a variable 1 a 3 desde mediodía, salvo oeste 4 o 5 en el extremo oeste. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada al final en el oeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros desde la mañana. Localmente regular.