El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 22 de octubre de 2025

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 22 de octubre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos en el tercio oeste y de madrugada en el norte que al final se extienden a todo el territorio.

Temperaturas sin cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en el interior del tercio oeste. Viento flojo a moderado de suroeste y sur, rolando al final a componente oeste y arreciando a fuerte en el litoral occidental. Rachas muy fuertes en la mitad occidental desde el mediodía que arrecian hasta 90 km/h al final de la tarde y en toda la Cordillera al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento oeste 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros y tormentas desde la tarde. Localmente regular.