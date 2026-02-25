El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 25 de febrero de 2026

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 25 de febrero de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a nuboso en el tercio oeste donde se esperan probables recipitaciones débiles. Temperaturas mínimas con ascensos débiles locales; máximas en descenso, aunque sin cambio en el sector oriental de la cordillera. Viento de sur flojos, tendiendo por la tarde a flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento componente norte 3 a 5 amainando a este o sureste 2 a 4, rolando a oeste desde medianoche. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.