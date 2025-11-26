El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 26 de noviembre de 2025

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 26 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos con algún intervalo durante la tarde. Probables brumas y nieblas matinales en la Cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la mañana, más probable en la Cordillera oriental aunque sin descartar en el resto.

Cota de nieve en torno a 1.400 metros. Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos variables, flojos en general con algún intervalo de moderado en el litoral oriental y sur montañoso.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

En el mar, viento noroeste 4 o 5 amainando a oeste o suroeste 2 a 4. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros. Aguaceros.