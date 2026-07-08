El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 8 de julio de 2026

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 8 de julio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso excepto en el litoral donde se esperan cielos nubosos de tipo bajo por la mañana y al final del día, con probabilidad de brumas y nieblas asociadas, e intervalos nubosos de evolución en la Cordillera y Picos de Europa, donde no se descarta algún chubasco aislado.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso, ligero en el litoral y en el suroeste. Viento flojo variable en régimen de brisas, con viento del oeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26.

En el mar, viento principalmente oeste o noroeste 3 o 4 y marejadilla. Áreas de regular o mala por bruma o niebla, localmente persistente, mejorando a partir de la mañana.