El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 11 de octubre de 2025

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 11 de octubre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el interior occidental a primeras horas. Brumas y algún banco de niebla de madrugada en zonas del interior occidental.

Temperaturas máximas en ascenso en la Cordillera y en ascenso ligero en el resto. Temperaturas mínimas en descenso ligero generalizado, salvo en la Cordillera, donde habrá pocos cambios. Viento flojo variable, en el litoral predominará la componente este, con rachas moderadas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 20.

En el mar, viento este 4 o 5 arreciando a 5 o 6 por la noche y desde la tarde, en la mitad oeste con marejada o fuerte marejada. Y este: este o noreste 4 o 5 amainando temporalmente a este 3 o 4 desde medianoche hasta la mañana, en la mitad este. Marejada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.