El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 16 de mayo de 2026

OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 16 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso. Posibilidad de nieblas matinales en la Cordillera. No se descarta alguna lluvia débil o llovizna dispersa. Cota de nieve en 1.300-1.500 metros, subiendo rápidamente después.

Temperaturas sin cambios, excepto un ascenso de las máxiams en la Cordillera. Heladas débiles en cumbres. Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, quedando al final flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 17.

En el mar, viento norte o noroeste 3 o 4, arreciando a oeste 4 o 5 desde medianoche. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros. Aguaceros.