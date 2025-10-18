El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 18 de octubre de 2025

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 18 de octubre de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubes altas por la mañana, aumentando a nuboso o cubierto por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil o chubasco disperso al final en la Cordillera y tercio occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, menos acusado en la Cordillera. Viento flojo con predominio de la componente sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 25.

En el mar, viento componente este 3 o 4, localmente 5 al oeste de Peñas, amainando temporalmente a este o sureste 2 o 3 de madrugada y por la mañana. Marejadilla, marejada en el oeste hasta la madrugada. Localmente regular o mala por bruma o niebla de madrugada.