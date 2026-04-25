El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 25 de abril de 2026

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 25 de abril de 2026 en Asturias Cielo nuboso y cubierto con predominio de nubes bajas y con abundante nubosidad de evolución. Probabilidad de nieblas matinales y vespertinas en el interior. No se descarta algún chubasco disperso ocasional en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios significativos. Vientos flojos, de oeste en el litoral, moderados a primeras horas en la mitad oriental; y variables en el interior, tendiendo a flojo de noroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a oeste o noroeste 3 o 4 de madrugada, localmente 5 mar adentro. Marejadilla, aumentando a marejada mar adentro.