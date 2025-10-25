El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 25 de octubre de 2025

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 25 de octubre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas matinales y nocturnas en el interior. Lluvias y chubascos ocasionales y dispersos en el interior, extendiéndose a todo el territorio desde la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso en el interior, ligero en litoral; y máximas en ligero descenso. Viento flojo variable arreciando y rolando a moderado del noreste por la tarde en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento componente oeste 3 a 5, arreciando a oeste o suroeste 4 a 6 desde la madrugada. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros disminuyendo de 1 a 3 metros.