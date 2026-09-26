El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 26 de septiembre de 2026

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 26 de septiembre de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas de madrugada que despejarán en las horas centrales dando paso a un cielo nuboso con nubes medias y altas durante el resto del día. No se descartan brumas o nieblas de madrugada.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso en el tercio sur y un ligero ascenso en el tercio occidental. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, predominando el este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste o noroeste 3 o 4, amainando a variable 1 o 2 durante la madrugada y arreciando a este o sureste 3 o 4, localmente 5 al oeste de Peñas. Marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo noroste en torno a 2 metros, localmente de 2 a 3 metros mar adentro. Áreas de regular cerca de la costa.