El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 31 de enero de 2026

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 31 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas que remitirán por la tarde. Cota de nieve en ascenso de 900 a 1.200 metros en la Cordillera.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos del suroeste y oeste flojos y moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes del oeste en el litoral por la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 15.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 a 7, arreciando a 7 u 8, ocasionalmente 9, desde la tarde. Marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa o muy gruesa, localmente arbolada mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 4 a 7 metros. Aguaceros, ocasionalmente tormentas. Temporalmente regular o mala.