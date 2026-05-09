El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 9 de mayo de 2026

OVIEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 9 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto tendiendo a poco nuboso a últimas horas. Lluvias y chubascos, más extensos por la tarde y dispersos el resto de la jornada, pudiendo ir acompañados de tormentas por la tarde y presentar granizo.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Viento flojo de componente sur, sin descartarse rachas muy fuertes en cotas altas y tendiendo a variable al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 20.

En el mar, viento componente este 4 o 5 tendiendo a variable 1 a 4 desde costa a mar adentro a partir de la noche. Marejada disminuyendo a marejadilla o rizada desde costa a mar adentro a partir de la noche.