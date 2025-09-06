El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 6 de septiembre de 2025

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 6 de septiembre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas acompañadas de nubes bajas matinales en la mitad norte que pueden ir con brumas y nieblas asociadas en el interior norte y en el litoral oriental; aumentando durante la tarde a nubosos o cubiertos de nubes altas y al final de nubes medias.

Temperaturas mínimas en aumento en el extremo sur y en el resto, sin cambios o en ligero descenso algo más acusado localmente en los valles centrales y litorales próximos. Temperaturas máximas en ascenso que será localmente notable en el interior.

Vientos flojos de componente sur de madrugada y al final del día, tendiendo durante las horas centrales a variables cuando se esperan intervalos moderados de sur en la Cordillera con rachas muy fuertes en el extremo meridional.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 31; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 26.

En el mar, viento este 4 o 5, amainando a este o sureste 2 a 4 de madrugada, y a variable 1 a 3 al avanzar la madrugada. Marejada, disminuyendo a marejadilla de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Localmente regular de madrugada.