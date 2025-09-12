El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 12 de septiembre de 2025

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 12 de septiembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles dispersas algo más intensas de madrugada y por la tarde más frecuentes en el sureste. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en Cordillera que no se descartan de madrugada en el centro del territorio.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio central, en ligero descenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto; máximas en descenso en el litoral, en ligero ascenso en el extremo suroccidental y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente oeste que durante las horas centrales tendrá predominio de la componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste 5 o 6 y ocasionalmente 7 al este hasta mediodía, amainando desde la tarde a oeste o noroeste 4 o 5, y a 3 o 4 al final. Marejada o fuerte marejada, gruesa al este al principio, disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Lluvias o llovizna con regular o mala.