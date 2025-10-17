El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 17 de octubre de 2025

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 17 de octubre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y nieblas asociadas en puntos del litoral y del extremo occidental principalmente, aumentando en general a intervalos de nubes altas al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable predominando el este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente este 3 o 4, localmente 5 al oeste de Peñas, amainando de madrugada a este o sureste 2 o 3, localmente 4 mar adentro. Marejadilla, marejada en el oeste hasta la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo pronto. Localmente regular o mala por bruma o niebla de madrugada.