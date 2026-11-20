OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 20 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso en la cordillera e intervalos de nubes medias y altas en el resto, tendiendo a cubierto al final. No se descarta alguna lluvia débil en cotas altas de la cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de suroeste, girando a sur y sureste al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o suroeste 6 o 7 y localmente 8 mar adentro, amainando a 5 o 6 desde la madrugada, y a 3 a 5 al final. Gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 4 a 6 metros disminuyendo a 3 a 5 metros. Localmente aguaceros con regular o mala.