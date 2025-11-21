El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 21 de noviembre de 2025

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 21 noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas durante toda la jornada en la Cordillera, por la presencia de abundante nubosidad baja. Precipitaciones débiles a moderadas hasta la noche, más persistentes y en forma de nieve en la Cordillera.

Cota de nieve alrededor de 800 y 900 metros. No se descarta alguna tormenta en el tercio oriental de madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto; máximas sin cambios. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo con predominio de la componente norte, moderado en el litoral y la Cordillera hasta el mediodía y sin descartar alguna racha muy fuerte en cumbres de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 12.

En el mar, viento noroeste 4 o 5 arreciando a 5 o 6, amainando a norte o noroeste 4 o 5 de madrugada. Fuerte marejada, localmente gruesa en el noreste por la noche, disminuyendo a marejada. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.