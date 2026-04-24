El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 24 de abril de 2026

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 24 de abril de 2026 en Asturias cielos con abundante nubosidad de evolución por la tarde; nubosos en general con algún intervalo más despejado a últimas horas. Probabilidad de nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del interior. Chubascos y probables tormentas durante las horas centrales, más frecuentes en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en el tercio oriental. Temperaturas máximas en descenso, ligero en el litoral. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento este 3 o 4, amainando a variable 1 a 3 por la noche, arreciando a oeste o noroeste 3 o 4 de madrugada. Principalmente marejadilla. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada al final.