El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 24 de julio de 2026

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 24 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto de nubes bajas por la mañana con brumas y nieblas asociadas que, al final del día, se repiten en la Cordillera, con crecimiento de nubosidad de evolución en horas centrales y chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en zonas montañosas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, que será ligero o sin cambios en el litoral oriental. Viento flojo variable arreciando pronto en el litoral a flojo a moderado de componente oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 25.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5, amainando a este 3 o 4 de madrugada y a variable 1 a 3 por la mañana, tendiendo a noroeste 2 o 3 durante la tarde. Mar de fondo del norte o noreste en torno a 1 metro hasta la mañana. Áreas de bruma o niebla a partir de la madrugada. Localmente regular o mala.