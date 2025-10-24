El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 24 de octubre de 2025

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 24 de octubre de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos cubriéndose por mañana. Brumas matinales y nocturnas en el interior. Lluvias débiles y chubascos en la Cordillera por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso, generalmente ligero y heladas débiles en cumbres; en ligero descenso en la Cordillera y sin cambios en el resto. Viento flojo variable con predominio del noroeste en horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste 6 o 7 amainando a 5 o 6 al avanzar la tarde y rolando a suroeste 4 o 5 a partir de la noche. Gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o marejada de oeste a este al avanzar la tarde y a marejadilla cerca de la costa a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros.