El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 25 de septiembre de 2026

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 25 de septiembre de 2026 en Asturias cielo nuboso, con nubes bajas y nieblas en los litorales a primeras y últimas horas, disminuyendo temporalmente a poco nuboso en horas centrales del día.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el Centro y Valles Mineros y en descenso ligero en el resto. Temperaturas máximas en descenso notable generalizado. Viento flojo variable en el interior, con predominio del noroeste, y de componente oeste moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento variable 1 a 3 excepto temporalmente oeste 4 al avanzar la tarde en torno a Peñas, arreciando a componente oeste 4 o 5 de oeste a este, principalmente mar adentro, a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de regular o localmente mala por bruma o niebla en el oeste.