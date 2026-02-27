El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 27 de febrero de 2026

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 27 de febrero de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos al principio, aumentando por la mañana a cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos generalizados, cesando al final del día.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, moderado en el litoral y más acusado en el interior, esperándose notable en amplias zonas, principalmente del sur y tercio oeste. Viento flojo del sur y suroeste al principio, girando a oeste y noroeste a mediodía, y aumentando a flojo a moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14.

En el mar, viento variable 1 a 3. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 3 metros.