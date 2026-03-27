El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 27 de marzo de 2026

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 27 de marzo de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos. Nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, que será ligero en el litoral. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos del nordeste y este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento norte o noreste 3 o 4. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, aumentando a 4 a 5 metros mar adentro y disminuyendo a 2 a 3 metros.