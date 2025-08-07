El tiempo en Asturias para este jueves, 7 de agosto de 2025

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 7 de agosto de 2025 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas al principio de la jornada, que pueden ir acompañadas de brumas o nieblas dispersas en el interior, y de nubes altas en las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ascenso, que será notable en la mitad meridional; salvo en el litoral donde no se esperan cambios apreciables. En el interior, vientos flojos variables y en el litoral, vientos flojos o moderados de este y nordeste que tenderán a flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, viento de componente este o noreste de fuerza cuatro o cinco, amainando a fuerza tres o cuatro de madrugada, y a variable de fuerza uno a tres por la mañana. Marejada, temporalmente fuerte marejada mar adentro al oeste de Peñas al principio, disminuyendo principalmente a marejadilla a partir de madrugada. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros. Localmente regular o mala cerca de la costa de madrugada.