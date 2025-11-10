El tiempo en Asturias para este lunes, 10 de noviembre de 2025

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 10 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos con apertura de claros esporádicos. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera. Probables precipitaciones dispersas, débiles o localmente moderadas sobre todo en el oeste y en la Cordillera, que tienden a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el suroeste, y máximas en ligero descenso en la Cordillera. Viento flojo del sur al principio y final del día y de componente oeste en las horas centrales, que será moderado en el litoral occidental por la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable, principalmente de componente este durante la tarde y sur a partir de la madrugada, de fuerza uno a tres. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, aumentando a tres a cuatro metros mar adentro a partir de la noche. Aguaceros ocasionales.