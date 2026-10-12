El tiempo en Asturias para este lunes, 12 de octubre de 2026

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 12 de octubre de 2026 en Asturias cielos cubiertos tendiendo desde el mediodía a poco nubosos con intervalos de nubes bajas. No se descartan brumas y nieblas dispersas de madrugada en el interior que serán más probables al final del día en la Cordillera. Temperaturas sin cambios o en ascenso en general ligero. Viento flojo con régimen de brisas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento variable de fuerza uno a tres, principalmente de componente oeste, arreciando temporalmente a oeste de fuerza tres a cinco al oeste de peñas hasta la madrugada. Marejadilla, salvo marejada al oeste de Peñas durante la tarde. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, aumentando a dos a tres metros mar adentro. Localmente regular al este de Peñas de madrugada.