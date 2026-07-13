El tiempo en Asturias para este lunes, 13 de julio de 2026

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 13 de julio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas matinales y nocturnas y de evolución, en horas centrales, con lluvias débiles y chubascos que podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el noroeste y que serán poco probables en el litoral oriental. Probables brumas o nieblas nocturnas en el interior, sobre todo en la Cordillera. Temperaturas en descenso. Viento flojo variable arreciando desde la tarde hasta este moderado en el litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 25.

En el mar, viento de componente oeste o noroeste de fuerza cuatro o cinco, ocasionalmente seis mar adentro, amainando a fuerza variable de uno a tres, de oeste a este, a partir de la noche, principalmente S durante la madrugada. Marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro. Aguaceros y tormentas, ocasionalmente muy fuertes en la parte occidental, hasta la madrugada.