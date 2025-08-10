El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 11 de agosto de 2025 en Asturias en el litoral, intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas dispersas asociadas. En el resto, poco nuboso con nubes de evolución en la Cordillera, donde no se descarta algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros.

Temperaturas máximas en descenso en la Cordillera y en aumento en el resto. Vientos flojos variables, con predominio del oeste algo más intenso en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 31; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 27.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5, amainando a Variable 1 a 3 desde la noche y arreciando a oeste o noroeste 3 o 4 al final. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Nieblas o brumas.