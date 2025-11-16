El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 17 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos. Cota de nieve por encima de 1800 metros bajando al final a 1400-1500. Brumas y probables nieblas en la Cordillera, sobre todo por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso generalizado, salvo en el extremo suroeste donde se mantienen sin cambios. Viento flojo variable tendiendo a este y noreste a partir del mediodía y arreciando a moderado en el litoral, al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 16.

En el mar, viento Variable 2 a 4, principalmente oeste de madrugada, y noreste al final, salvo localmente suroeste 4 o 5 en el extremo oeste al principio. Marejadilla, ocasionalmente marejada en el oeste al principio. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 metro. Mar adentro. Aguaceros y tormentas ocasionales.