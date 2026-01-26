El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 26 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos generalizados a partir de la mañana. Cota de nieve subiendo de 1.200 metros al inicio del día hasta por encima de 2.000 metros a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad este y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso, será puntualmente notable en zonas de la mitad oeste. Viento flojo de componente sur, con rachas muy fuertes en la Cordillera al final del día; moderado del suroeste en litorales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

En el mar, viento componente oeste fuerza 8 o 9, amainando a 5 a 7 desde la noche, y a sur fuerza 4 a 6 desde la madrugada. Arbolada, disminuyendo desde la madrugada a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 5 a 7 metros, disminuyendo a 3 a 5 metros desde madrugada. Aguaceros o tormentas, excepto de madrugada.