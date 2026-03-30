El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 30 de marzo de 2026 en Asturias cielo cubierto. Brumas y nieblas vespertinas en la Cordillera que no se descartan de madrugada en cumbres. Al final del día, lluvias débiles en la mitad oriental, que de manera dispersa y ocasional pueden extenderse al resto. Temperaturas en ascenso que será ligero o sin cambios en las mínimas. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable arreciando a mediodía a oeste moderado en el litoral oriental y tendiendo por la tarde a componente norte en el resto.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente nordeste fuerza 3 o 4, amainando a norte fuerza 2 o 4 por la tarde, localmente variable fuerza 1 o 2 a lo largo de la costa, arreciando a oeste fuerza 3 o 4 al este de Cabo Peñas al final. Marejadilla, aumentando a marejada en el extremo este al final. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros disminuyendo a 2 a 3 metros.