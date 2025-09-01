El tiempo en Asturias para este lunes, 1 de septiembre de 2025

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 1 de septiembre de 2025 en Asturias intervalos nubosos, más abundantes en el suroeste y en Picos de Europa. Nubes de evolución durante el día. Probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos dispersos, por la mañana en zonas de montaña del suroeste, y por la tarde extendiéndose al centro y al este. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero en el centro, y con pocos cambios en el resto. Vientos moderados de componente oeste y suroeste, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 22.

En el mar, al oeste del Cabo Peñas, viento de componente oeste de fuerza cuatro o cinco, arreciando a suroeste de fuerza cinco o seis desde la noche y a oeste o suroeste de fuerza siete mar adentro de madrugada. Marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa mar adentro. Al este de Peñas, viento de componente oeste de fuerza cuatro a seis, arreciando a oeste o suroeste de fuerza siete mar adentro de madrugada. Marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa. En ambas zonas se espera mar de fondo del noroeste de dos a tres metros, aumentando a 3 a 4 metros. Aguaceros. Temporalmente regular.