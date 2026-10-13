El tiempo en Asturias para este martes, 13 de octubre de 2026

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 13 de octubre de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas aumentando hasta cubierto. Brumas y nieblas matinales en el tercio oeste que, por la tarde, se esperan en la Cordillera y pueden extenderse al resto, al final del día. Probabilidad de lluvias débiles dispersas durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a nordeste y girando a este al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable de fuerza uno a tres, localmente de componente oeste de fuerza tres o cuatro mar adentro hasta la noche. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de dos metros, disminuyendo a uno o dos metros desde la madrugada. Áreas de regular hasta la tarde y al final.