El tiempo en Asturias este martes

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, martes, día 12 de agosto de 2025 en Asturias intervalos nubosos, de nubes bajas en el litoral y zonas próximas del interior al principio y final del día, con brumas y nieblas dispersas asociadas, y de nubes de evolución durante las horas centrales, más abundante en la Cordillera donde es probable algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional por la tarde.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas, y los ascensos en las máximas de la Cordillera. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur al principio en el interior, localmente moderado en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 27.

En el mar, viento variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. Al principio al este de Peñas, noroeste 3 o 4 y localmente marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.