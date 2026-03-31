El tiempo en Asturias para este martes

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 31 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, salvo algún claro por la tarde en el extremo suroeste. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera, que pueden extenderse de madrugada a otros puntos del interior y pueden ser persistentes en zonas altas de Picos de Europa.

Lluvias débiles y en el extremo oriental algún chubasco, siendo poco probables en el extremo suroeste y cesando a partir de la tarde. Cota de nieve sobre 1.500-1.800 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, que será notable en puntos de la Cordillera. Temperaturas máximas en descenso ligero en la mitad norte, en ascenso ligero en el extremo sur y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo del norte y nordeste, tendiendo al final a variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 15.

En el mar, viento componente oeste o suroeste fuerza 2 a 4, localmente 5 al este de Cabo Peñas, amainando a norte o nordeste 3 o 4 desde la noche y a 2 o 3 al final. Marejadilla, aumentando a marejada en el extremo este. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. aumentando a 3 a 4 metros. Aguaceros desde la noche.