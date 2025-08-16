El tiempo en Asturias para este sábado, 16 de de agosto

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 16 de agosto de 2025 en Asturias un descenso notable de las temperaturas máximas.

En el litoral, intervalos de nubes bajas con brumas y posibles nieblas dispersas asociadas. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes bajas en la Cordillera oriental al final del día.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en descenso notable, menos acusado en la Cordillera. En el litoral, vientos flojos del oeste y noroeste. En el interior, vientos flojos variables con predominio de la componente norte en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento este 3 o 4 rolando a oeste de oeste a este y arreciando a 4 o 5, localmente 6 en el extremo este por la noche, amainando a 3 al final. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada en el este.