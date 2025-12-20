El tiempo en Asturias para este sábado, 20 de diciembre de 2025

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 20 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos. Brumas y probables nueblas matinales en puntos de las zonas suroccidental y cordillera Cantábrica. Precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la Cordillera, aumentando en intensidad al final del día por el oeste. Cota de nieve bajando de 1200-1400 metros hasta los 900-1100 al final de la jornada. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres Viento de componente sur, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 13.

En el mar, viento variable de fuerza uno a tres, arreciando a suroeste de fuerza tres a cinco de madrugada. Marejadilla, localmente marejada al final en el oeste mar adentro. Mar de fondo del noroeste de cuatro a seis metros, disminuyendo a cuatro a cinco metros. Lluvias y aguaceros hasta la noche. Localmente regular o mala.