El tiempo para este domingo en Asturias

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 30 de agosto de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto abriéndose por la mañana grandes claros en el oeste y, durante la tarde, también en la costa este. Brumas y nieblas en la Cordillera y zonas aledañas, de madrugada y al final del día.

Lluvias débiles dispersas generalizadas y algún chubasco, que serán aisladas y menos probables en el tercio oeste y que remitirán en todo el territorio al final de la tarde. Temperaturas con pocos cambios en el tercio oeste y en el resto, mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos variables tendiendo, en horas centrales, a oeste y noroeste y arreciando a moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 23.

En el mar, viento componente oeste fuerza 3 a 5, rolando a oeste o noroeste por la tarde al oeste de Cabo Peñas. Marejadilla o marejada. Al este de Cabo Peñas viento componente variable fuerza 1 a 3, arreciando a oeste fuerza 3 o 4. Marejadilla, localmente marejada al final. En ambas zonas mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvia ocasional.