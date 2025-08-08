"Tienen un miedo tremendo", afirma López (Vox) de la llamada a la suma de la izquierda por parte de ZapicoLópez (Vox)

La presidenta y portavoz de Vox Asturias en la Junta General Principado, Carolina López, encabeza la visita institucional de su partido a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

La presidenta y portavoz de Vox Asturias en la Junta General Principado, Carolina López, ha señalado este viernes en Gijón que la llamada a la suma de la izquierda del coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, contra el avance de la ultraderecha, pone de manifiesto que "tienen un miedo tremendo".

"Saben que con Vox en el gobierno se le acaba el chollo de no haber dado un palo al agua en 40 años y que dentro de dos años previsiblemente tengan que ponerse a trabajar", ha dado por hecho López, en respuesta a los medios de comunicación, antes de la visita institucional de su partido a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A este respecto, ha incidido en que van a tener una ventaja, que es que con Vox van a tener que pagar menos impuestos y van a poder tener mayor poder adquisitivo. La dirigente regional de Vox ha sostenido que lo que busca su partido es que todos puedan vivir bien y puedan llegar a final de mes "de una manera digna y saludable".

En cuanto a la propuesta de reforma fiscal del Gobierno autonómico, ha opinado que el Ejecutivo regional de Adrián Barbón "siempre está con maquillajes fiscales y con medias verdades".

Según ella, esa reforma fiscal que ellos proponen no es una realidad, no va a beneficiar al 80 por ciento de los asturianos que el Principado señala, "sino todo lo contrario", ha apostillado.

A juicio de Vox, va a afectar al mayor porcentaje de los contribuyentes asturianos, que es un 60 por ciento, a los que se les va a incrementar en un 0,7 por ciento el IRPF. "Son maquillajes fiscales", ha insistido.

Por este motivo, ha propuesto una reforma fiscal "de verdad", con una rebaja de impuestos para aliviar la presión fiscal de los asturianos y que al final puedan tener un mayor poder adquisitivo.

Preguntada por la polémica suscitada en el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, sobre la prohibición de cesión de espacios deportivos para actores religiosos, ha eludido pronunciarse sobre el caso en concreto, pero ha recalcado que las políticas de Vox en tema de inmigración son "claras". "Nunca hemos engañado a nadie y seguiremos siempre por esa línea", ha remarcado.

Respecto a la visita a la Fidma, ha destacado que en estos días empresarios y emprendedores promocionan y venden ahí sus negocios y vender sus productos.

Unido a ello, ha criticado el "laberinto burocrático completamente desorbitado o en una presión fiscal que obliga a que muchos autónomos al final tengan que cerrar sus negocios" por parte del Gobierno del Principado.

López ha incidido en que, desde que gobierna la comunidad autónoma Adrián Barbón, se han perdido en Asturias unos 4.000 autónomos, es decir, una media de dos autónomos al día.

A esto ha sumado que el 30 por ciento de los autónomos que hay en la región ronda los 62 años, es decir, están cercanos a la jubilación. Una jubilación que ha tildado de "silenciosa", porque en la mayoría de los casos no existe la garantía de un relevo generacional.

La diputada de Vox ha vinculado este hecho que los jóvenes no pueden hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones y tienen que acabar renunciando a la herencia de ese negocio familiar o acabar endeudándose "de una forma considerable", según ella.

"De seguir así con estas políticas, se estima que Asturias pueda perder en los próximos cinco años unos 20.000 autónomos y eso es algo que Asturias no se puede permitir", ha advertido.

Por todo ello, ha exigido a Barbón y a todo su Gobierno "que deje de utilizar, como está utilizando en estos días, esta Feria de Muestras para su escaparate ideológico y partidista y ponga en marcha medidas efectivas que reduzcan de una forma drástica los impuestos y que disminuya toda la burocracia para no seguir hundiendo con papeles a todos los autónomos, empresarios y emprendedores de Asturias que son al final el futuro, la garantía del futuro de Asturias".