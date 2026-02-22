Tineo te espera: Saborea el Pote de Berzas y Chosco en sus Jornadas Gastronómicas

Presentación de las Jornadas Gastronómicas de Tineo. - AYUNTAMIENTO DE TINEO

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tineo ha organizado la edición número 39 de sus jornadas gastronómicas, que se celebrarán del 28 de febrro al 8 de marzo.

Las jornadas ofrecen el menú típico de Carnaval, adaptado al concejo tinetense, con pote de berzas, chosco con patatas y frixuelos.

Los platos podrán degustarse al precio de entre 20 y 30 euros por cabeza, dependiendo del restaurante, durante dos fines de semana, el 28 de febrero al 1 de marzo, y el 7 y 8 de marzo, según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los establecimientos participantes recorren todo el concejo, desde los ubicados en la Villa de Tineo como los que se encuentran en Navelgas, Campiello, El Peligro o El Crucero.