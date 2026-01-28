El tirempo en Asturias para hoy, miércoles, día 28 de enero de 2026

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 28 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles y chubascos dispersos más probables e intensos en la Cordillera y tercio occidental durante la mañana. Cota de nieve subiendo gradualmente desde 600-700 metros hasta más de 2.000 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero; máximas en descenso. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cumbres. Viento flojo a moderado del sur y suroeste, sin descartar rachas muy fuertes en la Cordillera y tercio occidental y con algún intervalo de mayor intensidad en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 1 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 3 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 3 y una máxima de 14.

En el mar, viento variable, principalmente sur y suroeste 1 a 5 arreciando temporalmente a componente oeste 5 a 7, ocasionalmente 8, a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 4 metros aumentando a 4 a 5 metros mar adentro a partir del mediodía. Aguaceros. Temporalmente regular, ocasionalmente mala.